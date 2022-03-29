AB Ülkeleri'nden Ukrayna’da savaşmaktan kaçının çağrısı

29 Mart 2022 Salı, 16:57

Fransız Sud Ouest gazetesi, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg ve Belçika’nın adalet bakanlarının (Vendome) grubunun toplantısının ardından yayınlanan bir açıklamayı aktardı.

Açıklamada, “Avrupalıların Ukrayna’daki gönüllü savaşçıların saflarına katılmamalarını oybirliğiyle talep ediyoruz” ifadesi dikkat çekti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Elbette insanları savaş alanına gitmekten açıkça caydırıyoruz” dedi.

Darmanin, "Bildiğim kadarıyla Fransa'da çok az sayıda ayrılma gözlemlendi, her ne şekilde olursa olsun neredeyse hiç kalıcı ayrılma olmadı" dedi. “Birçoğunun ise Ukrayna'ya varmadan önce cesareti kırılmıştı” sözleriyle geçiştirdi.

Darmanin, "Bizim için özellikle mesleği gereği silah taşıyan, polis, jandarma ya da asker olan kişileri takip ediyoruz. Bu kişilerin silahları ile Ukrayna'daki savaşa dahil olmalarını engelliyoruz [...] istihbarat servisimiz, Ukrayna'ya gitmekle ilgilenebilecek gruplar üzerinde çalışıyorlar." ifadelerinde bulundu. Bakan ayrıca ülkeler arasındaki istihbarat işbirliğinin "iyi çalıştığını" AB ülkelerinin "Avrupa topraklarına gelen insanların mülteci olmasını sağlamaya çok özen gösterdiğini" sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalina karşı Ukrayna ordusunu desteklemek için "uluslararası bir lejyon" kurulduğunu duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çoğu Avrupa ülkelerinden olmak üzere yaklaşık 20 bin yabancı savaşçının Rusya'ya karşı savaşmak için gönüllü olduğunu iddia etmişti.

