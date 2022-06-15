ABD duyurdu: Lübnan, İsrail ile yaşadığı ihtilafa çözüm üretiyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 11:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Lübnan arasında ara buluculuk yapmak üzere Lübnan'a geldi.

Amos Hochstein, başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldikten sonra ABD destekli "Al Hurra" televizyonuna bazı açıklamalarda bulundu.

Hochstein, Lübnanlı yetkililerden İsrail ile tartışmalı deniz sınırı sorununun çözülmesine ilişkin aldığı izlenim hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerin hangi esas üzerinden ilerlemesi ve adım atılmasına ilişkin bazı önerilerde bulundular. Aynı zamanda (yetkililerden) Lübnan'ın geleceği için gerçek olan seçenek üzerinde net bir konsensüs olduğunu anladım. Görüştüğüm Lübnanlı üç lider - Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı- ekonomik krizle direkt bağlantılı olan enerji krizinin çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir. Tartışmalı deniz sınırını çözmek, mevcut ekonomik krize karşı atılmış kritik bir adım olarak duruyor."

LÜBNANLILARI DİNLEMEYE GELDİM

Amos Hochstein, ABD'den Lübnan'a yeni öneriler getirip getirmediğine ilişkin bir soruya, "Hayır, bugün Lübnanlı yetkililere geçmişte getirdiğim öneriye verdikleri tepkileri ve yorumları dinlemeye geldim" yanıtını verdi.

Hochstein, Lübnanlı yetkililerden aldığı yanıta ilişkin ise, "(Önerilen seçenek) Müzakerelerin ilerlemesine vesile olacak gibi görünüyor. Ancak Lübnan'ın ne önerdiğini maalesef şu anda açıklayamayacağım. Lübnan kadar İsrail için de kritik bir durum. Her iki taraf arasındaki boşlukların doldurulması gerekiyor. Sizinle paylaşmadan önce İsrail tarafıyla paylaşmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın damadı ve Hristiyan Özgür Yurtseverler Partisi lideri Cibran Basil'in daha önce "İsrail'den Kariş gaz sahasına karşı Lübnan'ın da Kana sahasını alması gerektiği" yönündeki önerisinin hatırlatılmasına gülerek tepki veren Hochstein, şöyle konuştu:

"Müzakerelerin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair birçok kişinin düşünceleri var. Ancak Lübnan hükümeti bugün birleşik bir yaklaşım sergileyerek çok önemli bir adım attı. Bunlar, slogandan ziyade Lübnan'ın önemli çıkarlarını koruyup İsrail'i de dışlamayan uzlaşıya yönelik adımlar. Mesele formül bulmak değil neyin çalıştığıyla ilgili. "