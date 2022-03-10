ABD, Polonya'nın 'Ukrayna' teklifini desteklemeyecek

10 Mart 2022 Perşembe, 09:38

Polonya’nın Ukrayna’ya elindeki MiG-29 uçaklarını sevk etme görüşü Washington’da gündemin ana başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Polonya’nın önceki gün bu uçakları Ukrayna’ya gönderilmek üzere ABD’ye teslim etmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından ABD yönetimi bu konuya “yeşil ışık yaktığına” dair yaptığı birçok açıklamanın üstünü çizmek zorunda bıraktı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), yazılı bir açıklama ile bu uçakların ABD üzerinden verilmesinin makul olmadığını ve oldukça kaygı verici olduğunu açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Lloyd Austin de Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Pentagon sözcüsü John Kirby, “Bakan, Polonya’nın MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme önerisini ve özellikle bunu ABD eliyle transfer etme fikrini Bakan Blaszczak ile görüşme fırsatı buldu. Bakan Austin, Polonya'nın Ukrayna'ya yardım etmenin yollarını aramaya devam etme konusundaki istekliliğinden dolayı Bakan'a teşekkür etti. Ancak şu anda Ukrayna Hava Kuvvetlerine ek savaş uçaklarının transferini desteklemediğimizi ve bu nedenle onları gözetimimizde görmek gibi bir arzumuz olmadığını vurguladı” ifadelerini kullandı.

Kirby ayrıca, bu fikrin neden sorunlu olduğuna ilişkin de uzun bir değerlendirme yaptı.

Ukrayna’yı savaşta desteklemenin en iyi yolunun, onlara, özellikle Rus zırhlılarını ve hava araçlarını alt edecek silah ve sistemleri sağlamak olduğuna inandıklarını belirten Kirby, “Biz, diğer uluslarla birlikte onlara bu silahları göndermeye devam ediyoruz ve kuzeyde Rus ilerleyişini yavaşlatan bu silahları büyük bir etkiyle kullanıldıklarını biliyoruz. Ayrıca bunun bir kanıtı da Ukrayna hava sahasının halen ihtilaflı olmasıdır” Dedi.

Kirby, Rus hava unsurlarının savaştaki etkinliğinin ABD tarafından sağlanan Stinger füzeleri ile sınırlandırıldığını ileri sürdü.

Sözcü açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna Hava Kuvvetleri şu anda harbe tam hazır uçaklardan oluşan birkaç filoya sahiptir. Ukrayna envanterine uçak eklemenin, Rus yetenekleriyle nispet edildiğinde Ukrayna Hava Kuvvetlerinin etkinliğini önemli ölçüde değiştirmesinin muhtemel olmadığını değerlendiriyoruz. Bu nedenle, bu MiG-29'ların transferinden elde edilen kazancın düşük olduğuna inanıyoruz. Ve son olarak, istihbarat topluluğu, MiG 29'ların Ukrayna'ya transferinin, gerilimi tırmandırıcı olarak algılanabileceğini ve Rusya ile NATO arasında askeri gerilimi artıracak bir Rus tepkisine neden olabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle, MiG 29'un Ukrayna'ya transferini yüksek riskli olarak değerlendiriyoruz.”

Kirby bu uçaklar yerine Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı mücadelelerinde desteklemek için çok daha uygun alternatif seçenekler olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta sonu katıldığı bir televizyon programında, ABD’nin buna “yeşil ışık yaktığını” söylemişti.

Blinken ayrıca, ABD’nin bu konuyu Polonya yönetimi ile yakından istişare ettiğini iddia etmişti.

Pentagon ise Polonya’nın böyle bir adım atması durumundan oluşacak savaş uçağı açığının kapatılması için çalışma yaptığını açıklamıştı.

Polonya’nın savaş uçaklarını ABD eliyle vermeyi teklif etmesi üzerine Washington’daki tepkinin bir anda tersine dönmesi dikkatlerden kaçmıyor.