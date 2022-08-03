ABD ve AB'den Etiyopya adımı: İsyancı Tigray güçleriyle görüştüler
Avrupa Birliği (AB) ve ABD temsilcileri, Etiyopya'da hükümet ve isyancı TPLF arasında kalıcı barışın sağlanabilmesi için görüşmelere başladı.
AB Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Annette Weber ve ABD Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Mike Hammer, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) kalesi olan Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'de isyancılarla görüştü.
ABD ve AB'den yapılan ortak açıklamada, görüşmenin, barış müzakerelerinin başlatılmasını cesaretlendirmek için yapıldığı ve temsilcilerin bölgede elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden sağlanmasının zorunlu olduğunda mutabık kaldığı ifade edildi.
Görüşme, hükümetin, TPLF'yle müzakerelere başlamaya hiçbir ön şart bulunmaksızın hazır olduğunu duyurmasından günler sonra gerçekleşti.
Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti.
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 14 Haziran'da mecliste yaptığı konuşmada, barış süreci için hükümetin bir komite oluşturduğu bilgisini paylaşmıştı.
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