ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı

Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyik, yaban hayatı görevlileri tarafından kurtarıldı.

Büyük boynuzlu bir geyik türü olan sığın ailesine mensup 4.5 yaşındaki hayvan, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve sonra da boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı.

Görüntüleri paylaşılan bu kurtarma operasyonu, park görevlilerinin son bir haftadaki dördüncü denemesiydi.

Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu söyledi.

Görevliler neden lastiğin değil boynuzların kesildiğini de açıkladı.

Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.

Murdoch, 'Boynuzları bırakarak, çiftleşme zamanında tos atmaya devam etmesini isterdik' şeklinde konuştu.

