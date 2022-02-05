ABD’de kar yüzünden mahsur kalan çift 2 ay sonra kurtarıldı
ABD’nin California eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift, yaklaşık 2 ay sonra polis tarafından düzenlenen hava operasyonu ile kurtarıldı.
California eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Aralık’tan bu yana dağ evinde mahsur kalan çift, California Otoyol Devriyesi ekiplerinin düzenlediği hava operasyonu ile yaklaşık 2 ay sonra kurtarıldı.
Yetkililer, mahsur kalan çiftin malzemelerinin tükenmeye başlaması üzerine Sierra County Şerif Ofisi’nden yardım istediğini ifade ederek, California Otoyol Devriyesi’ne bağlı Valley Division Hava Operasyonları biriminin helikopterle çifti ve köpeklerini mahsur kaldıkları dağ evinden kurtardığını belirtti.
Söz konusu dağ evininin konumunu ve kurtarılan çiftin kimliklerini ise kamuoyu ile paylaşılmadı.
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