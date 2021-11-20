ABD’de Louis Vuitton mağazasında dakikalar içinde 100 bin dolarlık soygun
ABD’nin Illinois eyaletindeki Oakbrook Center alışveriş merkezinde yer alan dünyaca ünlü giyim markası Louis Vuitton mağazasında geçtiğimiz çarşamba günü 14 kişi tarafından güpegündüz düzenlenen soygunda dakikalar içinde 100 bin dolarlık çanta çalındı.
ABD’nin Illinois eyaletindeki Oak Brook kentinde yer alan Oakbrook Center alışveriş merkezindeki dünyaca ünlü giyim markası Louis Vuitton mağazasında, geçtiğimiz çarşamba günü güpegündüz soygun düzenlendi.
Oak Brook kenti polisi tarafından yapılan açıklamada, Oakbrook Center alışveriş merkezindeki güvenlik görevlileri tarafından yerel saatle öğleden sonra 15.30 sularında Louis Vuitton mağazasında soygun düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi.
İlk belirlemelere göre 14 zanlının mağazaya girerek, bilinmeyen miktarda mal çalan 3 ayrı araçla olay yerinden kaçtığını belirten polis, mağazadan dakikalar içinde toplamda 100 bin dolar değerinde çanta çalındığının tahmin edildiğini kaydetti.
Oak Brook polisi, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve tam bir envanter sayımı tamamlanana kadar çalınan malların net değerinin açıklanamayacağını belirtti.
Yaşanan olay ise mağazasının güvenlik kameralarına yansırken, soygun sırasında bir güvenlik görevlisinin birkaç şüpheliyle arbedeye girdiği ve silahlı olmasına rağmen silahını kullanmadığı dikkat çekti.
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