ABD'de 'Yılın İngilizce Öğretmeni' öldürüldü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 08:57

Güncelleme: 10.01.2023 - 08:57

ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston kentinde bir ilkokul öğretmeninin evinin arka bahçesinde öldürülmüş halde bulunduğu bildirildi.

Polis, Wendy Duan adındaki öğretmenin şüpheli bir aile içi olayın ardından öldürülmüş halde bulunduğunu söyledi.

Polisler, adı açıklanmayan bir adamın şüpheli olarak tespit edildiğini, ancak henüz gözaltında olmadığını söyledi.

Wendy Duan'ın bir komşusu, dört el silah sesi duyduğunu ve dışarı çıktığını söyledi.

OKULDAN AÇIKLAMA GELDİ

Alief Bağımsız Okul Bölgesi yaptığı açıklamada Duan'ın 2017 yılından bu yana ilkokul öğretmen yardımcısı olarak çalıştığını teyit etti.

Okul Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "Alief ISD çalışanı Wendy Duan'ın trajik vefatını öğrenmekten derin üzüntü duyuyoruz. Bu zor zamanda düşüncelerimiz ve dualarımız ailesiyle birlikte" denildi.

Duan, Aralık 2021'de Teksas'ta "Yılın İngilizce Öğretmeni" seçilmişti.