ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri destek: 450 milyon dolarlık savunma yardımı yapılacak

24 Haziran 2022 Cuma, 09:22

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

John Kirby, "ABD, bugün Ukrayna'ya demokrasisini savunmak için verdiği söz kapsamında 450 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacak" ifadesini kullandı.

Kirby, söz konusu pakette, silahlar ve ekipmanların yanı sıra HIMARS'ın olduğunu belirterek, "Bu yardımlar Ukrayna'nın kıyılarını ve su yollarını korumasını sağlıyor" dedi.

Kirby, ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 13 savunma yardım paketi açıkladığını ve bu yardımların toplam değerinin 6,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.