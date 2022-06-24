ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri destek: 450 milyon dolarlık savunma yardımı yapılacak
ABD, Ukrayna'ya 450 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacaklarını duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
John Kirby, "ABD, bugün Ukrayna'ya demokrasisini savunmak için verdiği söz kapsamında 450 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacak" ifadesini kullandı.
Kirby, söz konusu pakette, silahlar ve ekipmanların yanı sıra HIMARS'ın olduğunu belirterek, "Bu yardımlar Ukrayna'nın kıyılarını ve su yollarını korumasını sağlıyor" dedi.
Kirby, ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 13 savunma yardım paketi açıkladığını ve bu yardımların toplam değerinin 6,1 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
Video Haberler
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
- Fatih'te yıkılan binadan demir parça düştü
- DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili fezleke komisyonda
- 'İşini yapmıyorsun, şov yapıyorsun'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'