AB'den Ukrayna'ya yedinci yardım paketi: 500 milyon avro değerinde mali destek sağlanacak
Avrupa Birliği, Ukraynalı askerlerin Avrupa'da askeri eğitimi ve Ukrayna'ya silah satın alınmasına yardımcı olmak için 500 milyon avro ekstra mali destek sağlayacak.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde mali destek sağlanacağını ve Avrupa Birliği'nin 15 bin Ukraynalı askerin eğitimi için yardımcı olacağını söyledi.
Annalena Baerbock, "Kiev çevresinde de gördüğümüz yenilenen insansız hava araçları saldırıları, bu savaşın ne kadar vahşice sürdürüldüğünü açıkça ortaya koyuyor" dedi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı desteklemenin devam edilmesi gerektiğini savunarak, "Ahlaki, siyasi, hatta askeri olarak Rusya bu savaşı kaybediyor" ifadelerini kullandı.
Borrell, AB'nin "Ukrayna sınırlarının dışına konuşlandırılmış güçlü bir eğitim misyonu" kuracağını söyledi.
Eğitim misyonunun hedefinin, başta Polonya ve Almanya'da olmak üzere yaklaşık 15 bin Ukraynalı askeri eğitmek olduğu ve misyonun Kasım ortasına kadar faaliyete geçmesi beklendiği belirtiliyor.
Bu kapsamda AB tarafından Ukrayna'ya sağlanan toplam güvenlik desteği, 3 milyar avronun üzerine çıkaracak.
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