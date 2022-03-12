ABD’li düşünce kuruluşu: Kiev’i kuşatan Rus ordusu ikmal için duraklama yapıyor
ABD merkezli ve yönetiminde emekli generallerin bulunduğu düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna’ya ilişkin dün hazırladığı son durum raporunda Rus ordusunun Kiev kuşatmasında malzeme ikmali için durakladığını belirtti.
Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Genel Kurmayının yaptığı açıklamalara dayanarak hazırlanan analiz raporunda “Kiev'i kuşatmaya ve almaya çalışan Rus kara kuvvetleri, 8-10 Mart'taki başarısız saldırıların ardından 11 Mart'ta muharebe birimlerine ikmal için başka bir duraklama başlattı” ifadeleri yer aldı.
RUS KUVVETLERİ HARKİV'DE ÇIKMAZDA
Harkiv çevresindeki Rus kuvvetlerinin, ilerleme sağlayamayarak büyük ölçüde bir çıkmaza girdiği belirtilirken güneyde Kırım ve doğuda Donetsk ile Luhansk’ten giren Rus birliklerinin de 24 saatlik bir duraklama içinde olduğu rapora yansıdı.
Raporda ayrıca Sumy bölgesinde Ukrayna kuvvetlerinin karşı saldırılarına maruz kalan Rus ordusunun doğu Kiev’deki güçlerini bu bölgeye çekebileceği ihtimali olduğu ifade edildi.
KIRIM'DAN GELEN GÜÇLER İLERLEYEMİYOR
Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol’ü kuşatan Rus güçlerinin ise bu bölgede kıstırılmış olduğu, Kırım’dan gelen Rus kuvvetlerinin ise Ukrayna savunması sebebiyle kuzeye ve batıya ilerleyemediği raporda yer aldı.
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