ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den İstanbul açıklaması
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından eşiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden teşekkür mesajı yayımladı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
VİDEO PAYLAŞTI
Büyükelçi Flake, ziyaretlerinin ardından Sultanahmet Camii ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni gezdi. Flake gezinin ardından eşi Cherly Flake ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin önünden bir video kayda alarak, İstanbul’a teşekkür etti.
Flake çiftinin teşekkür mesajını konsolosluğun ABD İstanbul sayfasından paylaşıldı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan konuştu, ana haberler yayınlanmadı
- Bir otoyol geçiş ücretlerine daha zam
- Elektrik, su, ve doğalgazda indirim talebi
- Yemeksepeti işçileri de zam talebi için alanlarda
- Iğdır'da 92 tüp yılan zehri ele geçirildi
- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake’den İstanbul açıklaması
- Ukrayna'ya gitti, Rusya'yı tahdit etti
- Putin'den kritik gaz açıklaması
- Portekizli oyuncunun menajeri açıkladı
- Avrupa Konseyi'nde kritik Kavala oylaması