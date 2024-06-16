2'si çocuk 9 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 10:57
2'si çocuk 9 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
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Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.

1 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.


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