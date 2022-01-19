ABD'nin New York kentinde patlama: Ölü ve yaralılar var
ABD’de New York kentinin Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
ABD’de New York’a bağlı Bronx bölgesindeki bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, daire alevlere teslim oldu.
New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre 77 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 5’i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından alev alev yanan dairede çökme meydana geldi. Yetkililer patlamanın doğal gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.
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