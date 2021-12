ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake yemin etti

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato'da onaylanan Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in huzurunda yemin etti.

Harris, Flake'in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve "Bugün, Jeff Flake'i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm" ifadesini kullandı.

Today I had the honor of swearing in Ambassador Jeff Flake as our new representative to Turkey. I had the honor of serving with Ambassador Flake in the Senate and saw up close his love of country. We are grateful for his continued service. pic.twitter.com/pocCnBPoAe