Afganistan’da yakıt tankeri tünelde patladı: 19 ölü, 32 yaralı
Afganistan’ın Parwan vilayetinde yer alan Hindukuş Dağları’nın zirvesindeki Salang Tüneli’nde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Afganistan’ın Parwan vilayetinde bulunan Hindukuş Dağları’ndaki Salang Tüneli’ne giren bir akaryakıt tankerinde patlama meydana geldi. Yerel saatle 21.00 sıralarında yaşanan olayda patlamanın şiddetiyle yangın çıktı.
Parwan Valiliği
Sözcüsü Hikmetullah Şamim, can kaybının daha da artabileceğini belirterek, 19
kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurdu.
Afganistan Sağlık Bakanı Qalandar Ibad ise yaralıların başkent Kabil, Baghlan ve Parwan'daki hastanelere sevk edildiğini ve tünelde mahsur kalan kişilerin kurtarıldığını açıkladı.
Öte yandan, tünelde mahsur kalanlara yaklaşık 50
askerle yardım için gelen Komutan Mawlawi Abdulghafoor, “Salang’da gördüğünüz
gibi acı bir olay yaşandı. Akaryakıt taşıyan araç yandı ve etrafındaki diğer
araçlar da hasar gördü. Birçok kişi yaralandı. Tünel çatısı da çöktü. Olay
yerine 100 metre kadar yaklaşabildik ve 18 yaralıyı çıkardık. Bölgede bulunan
diğer birimlerin yardımıyla yaralıları hastanelere sevk ettik. Şu anda olay
yerinin 200 metre uzağındayız ve yardıma devam edeceğiz” dedi.
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