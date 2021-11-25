Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: "Benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz"

25 Kasım 2021 Perşembe, 10:26

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Angela Merkel’in dün, ülkede yeni hükümeti kuracak partilerin liderleriyle salgındaki ciddi durumu görüştüğü bilgisini paylaştı.

Durumun dramatik olduğunu belirten Seibert, "Bu ülkede benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz. Hastaneler hızla doluyor. Yataklar ve mevcut yoğun bakım personeli azalıyor." dedi.

Seibert, ağır Covid-19 hastalarının uzak bölgelere yerleştirilmek zorunda kaldığını, acil ameliyatların da ertelendiğini kaydetti.

Salgındaki dördüncü dalganın kırılması ve virüsün hızla yayılmasının frenlenmesi için gerekli olan her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Seibert, yaklaşık 4 bin Covid-19 hastasının yoğun bakımda bulunduğunu, bunların yarısından fazlasının solunum cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Hastanelerin kapasitenin sınırına geldiği Thüringen eyaletinin Sağlık Bakanı Heike Werner, eyalet meclisinde 14 hastanın ülkenin kuzeyindeki eyaletlere nakledileceğini açıkladı.

Başka hastaların da bunları takip edeceğini aktaran Werner, "Umarım Hamburg, Bremen, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein eyaletindeki hastaneler gelecekte de bu hastaları da kabul etme durumunda kalmayı sürdürürler." dedi.

Eyalet bakanlığından yapılan açıklamada da sadece Covid-19 hastalarının değil, başka hastalıklardan yoğun bakımda bulunanların da eyalet dışındaki hastanelere sevk edilebileceği, bunların taşınmasının ne şekilde olacağının mesafeye göre değerlendirileceği, muhtemelen helikopterlerin kullanılacağı kaydedildi.

ÖLENLERİN SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 351 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 119'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 75 bin 991 vaka ile bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti.

Toplam Covid-19 vaka sayısının 5 milyon 573 bin 756'ya yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 729 bin 200'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı ise 419,7 olarak belirlendi.

Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 4 bin 70 hastanın bulunduğu, bunlardan 2 bin 124'ünün entübe edildiği belirtildi.