Almanya'da polisin tutuklamaya çalıştığı adam öldü
Almanya'nın Mannheim kentinde, bir kişi polis tarafından zorla tutuklanmak isterken hayatını kaybetti.
Almanya'nın Mannheim kentinde pazar meydanı yakınında dün öğleden sonra iki polis memuru, bir adamı kontrol etmek istedi. 47 yaşındaki şahıs polislere direnince polis, şahıs zor kullanarak tutuklamak istedi. Tutuklanma sırasında fenalık geçiren adamın bilincini kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kimliği henüz açıklanmayan adamın hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
POLİSE IRKÇILIK SUÇLAMASI
Olayın ardından 150 kişilik bir grup, ellerinde ırkçılık karşıtı pankartlarla polise protesto düzenledi. Eyalet Kriminal Polis Dairesi (LKA) ırkçı suçlamalarının önüne geçmek için bir paylaşım yaparak "Ölen kişi Türk vatandaşı değil" açıklaması yaptı.
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