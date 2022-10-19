Almanya'dan Ukrayna'ya destek: Kış için yeni askeri yardım gönderildi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:51

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya kışa hazırlık için yeni askeri destekte bulunduklarını duyurdu.

Askeri yardım paketinin içinde 5 zırhlı kurtarma aracı, 7 ağır ve orta köprü sistemi, 167 bin fişek, 100 çadır, 183 jeneratör, 116 bin kışlık ceket, 80 bin kışlık pantolon ve 240 bin kışlık bere yer alıyor.

Güvenlik nedeniyle, ekipman ve teçhizatların Ukrayna'ya transferine ilişkin şartlar ve yöntemler belirtilmedi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar zırhlı araç, köprü kurma tanklarını, obüs ve çeşitli silahları içerecek büyük bir yardım paketinin teslim edileceğini duyurmuştu.