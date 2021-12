Angela Merkel askeri törenle uğurlandı, vedası için bir de punk şarkısı seçti

03 Aralık 2021 Cuma, 02:01

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Perşembe akşamı gerçekleştirilen askeri törenle uğurlandı. Merkel, önümüzdeki haftaya kadar görevinde kalmaya devam edecek.

Törende çalınan müzikleri de Merkel seçti.

67 yaşındaki siyasetçi bir ilahi ve 2 de şarkı seçti. 16 yıl boyunca başbakanlık görevini yürüten deneyimli siyasetçinin seçtiği şarkılar ise dikkat çekti.

Alman punk müzik şarkıcısı Nina Hagen'in "Du hast den Farbfilm vergessen" (Renkli filmi unuttun) şarkısını tercih eden Merkel, bir diğer Alman şarkıcı Hildegard Knef'in "Für mich soll's rote Rosen regnen" (Benim için kırmızı güller yağsın) adlı popüler şarkısı ve bir 18. Yüzyıl ilahisi olan "Großer Gott, wir loben Dich"i (Büyük Tanrı, seni övüyoruz) de törende çaldırdı.

"Grosser Zapfenstreich" olarak adlandırılan askeri veda töreni, Alman siyasetçilerin görevlerinden uğurlandığı 16. yüzyıldan kalma bir gelenek.

Kendi deyimiyle "genelde klasik müzik seven" Merkel bir müzik tutkunu olarak biliniyor.

Merkel gibi bir Doğu Almanyalı olan Nina Hagen, şarkısında sosyalist Doğu Almanya'ya gönderme yaparak, "Artık kimse bize inanmayacak, burası ne kadar güzeldi, haha, haha" diyor.

Her ikisi de 60'lı yaşlarının ortasında olan iki kadın, 1992 yılında uyuşturucuyla ilgili bir TV şovunda tartışmışlardı. Hagen, 1980'de BBC'nin Old Grey Whistle Test isimli şovundaki İngilizce performansıyla hem Almanya'da hem de yurt dışında büyük bir başarı elde etmişti.

Öte yandan Merkel'in Hagen şarkısını tercih etmesi ise mizah anlayışının bir parçası olarak görüldü.

https://www.youtube.com/watch?v=xDdmzlWGEg4

Tagesspiegel gazetesine göre, hemen hemen her Doğu Alman bu şarkının sözlerini ezbere bilir.

Öte yandan Merkel haricindeki bazı başka politikacıların da şarkı tercihleri sıra dışı idi.

Merkel'den önceki Başbakan Gerhard Schröder de Kasım 2005'te Frank Sinatra'nın My Way (Benim Yolum) şarkısını seçmişti. Eski Savunma Bakanı Thomas de Maizière ise 2014'te 1980'lerin hit pop şarkısı Life Is Life'ı seçmişti.

Eski Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg de 2011'de Deep Purple'ın Smoke On The Water (Sudaki Duman) şarkısının çalınmasını istemişti.