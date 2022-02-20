Ankara'dan sonra ikinci kez: von der Leyen yine krizin ortasında
Uganda Dışişleri Bakanı Abubakhar Jeje Odongo, Brüksel'deki resmi resepsiyonda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i görmezden geldi. Söz konusu anlar von der Leyen'i Ankara'da yaşadığı koltuk krizini akıllara getirdi.
Avrupa Birliği ile Afrika Birliği arasında gerçekleşen zirvede von der Leyen, Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ziyaretçileri karşılayarak poz verdi.
Bu sırada platforma gelen Uganda Dışişleri Bakanı Hehe Odongo von der Leyen’i es geçerek önce Michel ile ve daha sonra Macron ile tokalaşarak poz verdi. Bu durumu sessizce izleyen von der Leyen de fotoğrafta yer aldı.
Çekimin ardından Macron’un uyardığı Odongo, ayaküstü von der Leyen ile selamlaşarak kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Fakat Odongo’nun von der Leyen ile tokalaşmaması da sosyal medyada gündem oldu.
Yetkililer bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
ANKARA'DA DA KRİZ YAŞANMIŞTI
Reuters haber ajansının aktardığına göre; görüşme, bazı gözlemcilere geçen seneki koltuk krizini hatırlattı. 2021'in nisan ayında Beştepe kabulünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındaki tek koltuğa AB Konseyi Başkanı Charles Michel otururken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in önce ayakta kalması, ardından Erdoğan'dan uzaktaki üç kişilik kanepeye oturtulmasıyla ilgili 'kanepe-gate skandalı', Avrupa'da büyük tepki çekmişti.
Von der Leyen sonrasında yaptığı açıklamada, "Türkiye ziyaretim kadınlara eşit muamele edilene dek gitmemiz gereken daha ne çok yol olduğunu gösterdi. Ama çoğu çok daha vahim olan öyle çok kadın hikayesi var ki fark edilmeden geçip giden. Bu hikayelerin anlatılmasını sağlamakla yükümlüyüz" demişti.
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