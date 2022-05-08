Antalya'da Rusya protestosu

08 Mayıs 2022 Pazar, 16:09

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından savaştan kaçıp Antalya'ya gelen ve kentte yerleşik olarak yaşayan Ukraynalılar, Muratpaşa Kent Meydanı'nda bir araya gelerek ülkelerini işgal eden Rusya'yı protesto etti.

Ellerinde pankartlar, dövizler bayraklar taşıyan kalabalık grup, zaman zaman Rusya aleyhinde sloganlar attı. Bazı kişiler ellerinde Türk bayrağı taşırken, bazı konuşmacılar da kendilerine misafirperverlik gösteren Türk halkı ve yetkililere teşekkür etti.

Grup adına konuşan Dimitro Bibik, “Rusya'daki iktidar uzun zamandır sözde zafer politikasını sürdürdü. Bugün anma ve uzlaşma günü. İkinci Dünya Savaşı'nın anısına ve o zamanki çatışmanın taraf ülkelerinin halklarının uzlaşmasına. Uzlaşma ancak tarafların geçmişteki hatalarının farkında olmaları ve tanınması koşuluyla mümkündür. Alman halkı tövbe etti ve hatalarını kabul etti. Ancak Rusların pişmanlığından ve tüm dünyaya karşı aşağılanmasından sonra, bir tür uzlaşma hakkında konuşmak mümkün olacaktır" dedi.