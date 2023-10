Ateşkes çağrısı yapan Yahudilere ters kelepçe gözaltı!

ABD'nin New York kentinde barış yanlısı Yahudi gruplar, "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grubun çağrısıyla New York'taki ünlü Grand Central tren garında toplandı.

Garın ana yolcu salonunda oturma eylemi gerçekleştiren barış yanlısı gruplar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

???? Hundreds of Jewish-Americans calling for ceasefire are getting arrested at Grand Central Station. pic.twitter.com/vvjYrobbVD