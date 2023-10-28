Ateşkes çağrısı yapan Yahudilere ters kelepçe gözaltı!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:53

Güncelleme: 28.10.2023 - 15:53

ABD'nin New York kentinde barış yanlısı Yahudi gruplar, "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grubun çağrısıyla New York'taki ünlü Grand Central tren garında toplandı.

Garın ana yolcu salonunda oturma eylemi gerçekleştiren barış yanlısı gruplar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

???? Hundreds of Jewish-Americans calling for ceasefire are getting arrested at Grand Central Station. pic.twitter.com/vvjYrobbVD — War Watch (@WarWatchs) October 28, 2023

Siyah tişört giyen göstericiler, "Filistinliler özgür olmalı" yazılı pankart taşıyarak ve sloganlarla protesto ediyor.

New York Polis Departmanı ise garı kapatan göstericilere müdahale etti, en az 200 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Görüntülerde eylemcilerin ters kelepçe ile gözaltına alındıkları kaydedildi.