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Ateşkes çağrısı yapan Yahudilere ters kelepçe gözaltı!

ABD’de "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi talebiyle oturma eylemi gerçekleştirdi. New York Polis Departmanı ise garı kapatan göstericilere müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 15:53
Ateşkes çağrısı yapan Yahudilere ters kelepçe gözaltı!
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ABD'nin New York kentinde barış yanlısı Yahudi gruplar, "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grubun çağrısıyla New York'taki ünlü Grand Central tren garında toplandı.

Garın ana yolcu salonunda oturma eylemi gerçekleştiren barış yanlısı gruplar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

 

Siyah tişört giyen göstericiler, "Filistinliler özgür olmalı" yazılı pankart taşıyarak ve sloganlarla protesto ediyor.

New York Polis Departmanı ise garı kapatan göstericilere müdahale etti, en az 200 kişinin gözaltına alındığı açıkladı.

Görüntülerde eylemcilerin ters kelepçe ile gözaltına alındıkları kaydedildi.


ABD gazze

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