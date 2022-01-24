Avustralya'da haftalardır gözaltındaki zanlıdan itiraf: '4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp, günlerce alıkoydum'
5 Kasım'dan bu yana gözaltında olan 36 yaşındaki Terrence Darrell Kelly'nin Mart'ta yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtiliyor.
Avustralya'da Cleo Smith adlı 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 18 gün alıkoymakla suçlanan zanlı, suçlamaları kabul etti.
5 Kasım'dan bu yana gözaltında olan 36 yaşındaki Terrence Darrell Kelly'nin Mart'ta yeniden yargıç karşısına çıkacağı belirtiliyor.
Kelly'nin Cleo'yu neden kaçırdığına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Avustralya medyası Kelly'nin suçlamaları kabul etmesini sürpriz bir gelişme diye niteledi. Zira, davanın çok uzun sürebileceği düşünülüyordu.
Cleo Smith, Batı Avustralya eyaletine bağlı Carnarvon kasabası yakınlarındaki bir kamp yerinde, ailesinin kurduğu çadırdan kaçırılmıştı.
Çocuğun kaybolmasından sonra 5 bin nüfuslu büyük bir arama seferberliği başlatılmış, 100 memurun katılımıyla özel bir ekip oluşturulmuştu. Polis, Cleo'nun yakalanmasını sağlayacak kişiye 1 milyon dolar ödül vadetmişti.
Ailesine göre Cleo, çadırda küçük kardeşinin beşiğinin yanındaki şişme bir yatakta uyuyordu. Annesi ve partneri sabah uyandığında çadırının kapısının açık olduğunu ve Cleo'nun yatağında olmadığını fark etti.
Cleo kaçırılmasından 18 gün sonra kendi evlerinin yakınlarındaki kilitli bir evde bulunmuştu.
Sonrasında Kelly de yakalanmıştı.
Olay tüm Avustralya'da yakından izlenmiş, uluslararası medya da gelişmeleri takip etmişti.
Polis daha önce Kelly'nin aileyle hiçbir bağı bulunmadığını açıklamıştı.
Avustralya medyasına göre, Kelly'nin bir marketten bebek bezi almasının şüphe uyandırdığını ve polisi adrese yönlendirdiğini yazmıştı.
Video Haberler
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- İşsiz yurttaş, intihar etti
- 15 yaşındaki çocuğu öldürdüler, paraları alıp kaçtılar
- Kar tipiye çevirdi, D-100'de trafik durdu
- 3'lü ittifak konusuna açıklık getirdi
- Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yararlı var
- Rusya'dan döviz kararı
- THY duyurdu: 04.00'e kadar uçuşlar durduruldu
- Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı
- Gamze'nin şüpheli ölümü
- Alman teknik adamdan dikkat çekici sözler