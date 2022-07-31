Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında Ermenistan askerlerinin Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtığı bildirildi.

İHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 07:52
Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma
Abone Ol google-news

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.


Azerbaycan Ermenistan çatışma Silahlı çatışma

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler