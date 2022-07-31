Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma

31 Temmuz 2022 Pazar, 07:52

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün öğlen saatlerinde Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ve Laçın illerinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerini çeşitli kalibreli silahlarla yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı aktarıldı.