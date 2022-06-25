Babasının testosteron jeline maruz kalan bebek 2 yaşında ergenliğe girdi!
İngiltere'nin Brighton kentinden Brownsell ailesinin bebeği Barnaby, babasının kullandığı testosteron jeline maruz kaldığı için 2 yaşında ergenliğe girdi.
İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Barnaby Brownsell'in başına gelenler uzmanları hayrete düşürdü. Anne, Erica Brownsell, 2 yaşındaki Barnaby'yi ne zaman parka götürse, diğer ebeveynler, bu boydaki bir bebeğin neden hala biberon kullandığı merak ediyordu. Pek çok kişi kaslı yapısından ötürü onun için "Ufak bir adama benziyor" ifadelerini kullanıyor, kimileri de onu "Viking" hitabıyla çağırıyordu.
Diğer ebeveynler Barnaby'nin 2 yaşından büyük olduğunu varsayarak annesine, neden hala biberon kullandığını soruyorlardı
Insider'ın haberine göre, Barnaby'nin ebeveynleri ilk olarak "Penisindeki aşırı büyüme ve genital bölgesindeki kıllanmadan" şüphe ederek durumundan endişe duymaya başladı. 43 yaşındaki anne Erica Brownsell, Insider'a demecinde, "Normal olmadığını biliyordum [...] [penisi] oldukça iriydi ve uzun süreli ereksiyonları oluyordu. Boyu ve kilosu da inanılmazdı" dedi.
Erica sözlerine şöyle devam etti: "Henüz 1 yaşındayken 12 kiloydu ve 12 ila 18 ay arası her ay yaklaşık 1 kilo aldı. Üstelik, aldığı kilo yağ değil, kastı..."
DOKTORLARI ŞOKE EDEN VAKA
Brownsell vakasını ele alan uzmanlardan biri olan, Everlina Londra Çocuk Hastanesi'nden, pediatrik endokrinolog Dr. Tony Hulse, Insider'a demecinde, "Kan tahlilleri; Barnaby'nin, oldukça düşük seviyelerde olması gereken testosteronunun, en az yetişkin bir erkek kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer testler ise adrenal bezlerini etkileyen endrokin tümörü veya bir doğum bozukluğu olmadığını doğruluyor" dedi.
Insider'a göre, Dr. Hulse'nin meslektaşlarından biri, Barnaby'nin uzun bir süre yetişkinler için yapılmış bir testosteron tedavisine maruz kalmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Dr. Hulse, Barnaby'nin hormon tedavisinde kullanılan bir ilaçla temas edip etmediğini sormak üzere anne Brownsell'e bir e-posta gönderdi. Anne Brownsell ise yanıtında, baba Peter'in bir testis sorunu ile doğduğunu belirterek "Kocam birkaç yıldır testosteron jeli kullanıyor" ifadelerine yer verdi. Böylelikle Barnaby'nin, kendisi ile yakından ilgilenen babası Peter'in her gün kullandığı jele maruz kaldığı tespit edildi.
İki yaşındaki Barnaby ve kendisiyle aynı yaştaki kuzeni
Cohen Çocuk Tıp Merkezi'nden, pediatrik endokrinoloji başkanı Dr. Benjamin Udoka Nwosu, Insider'a demecinde, genelde kol ve omuzlara uygulanan testosteron jelinin asla tamamen emilmediğinin altını çizdi.
Dr. Nwosu, "Uygulamanın üzerinden saatler bile geçse, ciltte kalır [...] Hastayla yakın temasta bulunan aile üyeleri ve diğer kişiler kreme doğrudan maruz kalabilir" dedi.
Dr. Nwosu, hasta kıyafet giyse bile testosteronun kan dolaşımına karıştığının altını çizerek, "Araştırmalar, bölgeyi herhangi bir kumaşla [kıyafetle] kapatsanız bile hormonun yüzde 40 ila 48'inin temas eden dokuya transfer edilebileceğini gösteriyor" dedi.
Insider'a göre, maruz kalma semptomları arasında akne ile kasık ve koltuk altı kıllarında erken uzamanın yanı sıra, üreme organlarında erken ve aşırı büyüme yer alıyor.
Peter Brownsell, oğlu Barnaby'nin maruz kaldığını bilmeden her gün tenine testosteron jeli sürdü
İYİLEŞECEK Mİ?
Sorunun nispeten erken tespit edildiğini ifade eden ve "Barnaby'nin hızlı büyümesi sona erecek" diyen Dr. Hulse sözlerini, "Umarım uzun vadeli bir zararı olmaz" diyerek noktaladı.
Uzmanlara göre, jele maruz kalma durduğu için Barnaby'nin testosteron seviyeleri kısa vadede normale dönecek.
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