Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu:
Sevgili boğalar, bugün dış görünüşünüzle alakalı değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.. Alacağınız kararlar kalıcı etkilere sebep olacaktır. Kararlı ve sabırlı olmanız size başarının kapılarını açıyor. İnatçı tavrınızı biraz esnetebilirseniz psikolojik açıdan daha rahat hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- İTO seçimleri sona erdi
- Özel'den 'yeni anayasa' resti
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Erdoğan'dan 'ihanet' açıklaması