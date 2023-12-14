Bakan Fidan'dan Ermenistan açıklaması: Engel görmüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Filistin'le ilgili alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını beklediklerini belirterek "Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 15:36
Bakan Fidan'dan Ermenistan açıklaması: Engel görmüyoruz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti kapsamında gittiği Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakanlık'taki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

BM Genel Kurulu'nda salı günü yapılan oylamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden karar için 153 ülkenin olumlu oy kullandığını hatırlatan Fidan, benzer bir kararın daha önce sadece 121 oyla kabul edildiğini, aradan geçen sürede olumlu oylarda ciddi artış olduğunu dile getirdi.

Fidan, "Evvelce çekimser veya aleyhte oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu, uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte" ifadelerini kullandı.

İsrail'i destekleyenlerin "bu tabloyu iyi anlaması gerektiğini" vurgulayan Fidan, "Ancak bu da yetmiyor. ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin (Filistin'le ilgili) alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece ABD duruyor" diye konuştu.

Fidan, öte yandan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerini desteklediklerini belirterek "Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. (Ermenistan'ın) Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.


Hakan Fidan Ermenistan

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