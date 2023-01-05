Bar personeli, Kral Charles'ı kahkahaya boğdu: Majesteleri yerine Kral dedi

05 Ocak 2023 Perşembe, 16:56

İngiltere Kralı III. Charles'ın, Noel öncesinde eşi Camilla ile dışarıdayken Londra'nın merkezindeki Mayfair'de bir bara gittiği belirtildi.

Bar personelinin, Kral Charles ile barda çarpıştıktan sonra Charles'e dönerek, "Özür dilerim Kralım" demesi üzerine, Charles ve yanındaki arkadaşlarının yüksek sesle kahkaha attığı öğrenildi.

Kral Charles ile bara giden bir arkadaşı, Daily Mail'e verdiği bir demeçte, "Charles ve Camilla, barda bir partiye katıldılar ve bir personel mutfaktan onlara büyük bir tepsi meze taşımak zorunda kaldı. Odanın kapısını sırtını kullanarak açtı, böylece iki elini de ağır tepsinin üzerinde tutabilecekti. Sonra birine çarptı.Arkasını döndü ve onun Kral olduğunu gördü. Şok olduktan sonra 'Özür dilerim, Kral' dedi" ifadelerini kullandı.

Charles'ın arkadaşı, "Daha sonra Charles, bar yöneticisini yanına çağırarak personelin kendisine 'Kral' demesini çok komik bulduğunu ve kendisine ilk kez 'Kral' dendiğini söyledi" diye konuştu.