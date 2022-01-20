Batı basınına Kiev'den tepki

20 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Son aylarda ABD başta olmak üzere, Batılı ülkelerin basın-yayın organlarında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi olduğuna ilişkin haberler, yönetime yakın çevrelerin tepkisini çekti. İktidardaki Halkın Hizmetkârı Partisi Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya, Rusya’yla çatışma riskinin daima var olduğunu, fakat durumun, geçen yılkine göre kötü olmadığını söyledi. Batı basınını, gerilimi artırmakla suçladı.

Arahamiya, “Dış tehdit daima var oldu. Fakat geçen yılki gerilimli dönemi hatırlıyor musunuz? Bugünkü durum, geçen yılkinden kötü değil. Batılı basın-yayın organları gerilimi neden artırıyor? Buna yanıt vermek güç” dedi. Diğer yandan da Rusya’dan çeşitli sürprizlerin beklenebileceğini, fakat panik havası yaratmamak gerektiğini kaydetti.

"SİBER SALDIRI OLABİLİR"

ABD’de New York Times gazetesinin Ukrayna’daki Rus diplomatların aileleriyle birlikte ülkeden ayrıldıklarına ilişkin haberi, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmış, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da kendilerine bu yönde bir bilginin ulaşmadığını söylemişti. Ukraynalı askeri uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik siber saldırı türü yöntemlere başvurabileceğini, fakat doğrudan istila ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.