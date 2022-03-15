Bayer’den Rusya kararı! Faaliyetleri durdurdu
Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle çoğu şirket Rusya’da faaliyet durdurmaya gitti. Son olarak Alman şirket Bayer’de, temel sağlık ve tarım ürünleri hariç Rusya ve Belarus'ta tüm faaliyetlerini durdurdu.
Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya ve Belarus'ta temel sağlık ve tarım ürünlerinin tedariki hariç tüm faaliyetleri durdurduğunu açıkladı.
Bayer AG'den yapılan açıklamada, şirketin, Rusya ve Belarus'ta yatırımlarını, yeni iş projelerini ve reklam faaliyetlerini askıya aldığı belirtildi.
Küresel gıda zinciri üzerindeki ek baskının hafifletilmesine yönelik bu yıl tarım sezonu için Rusya'daki çiftçilere temel tarımsal ürünlerin sağlandığı aktarılan açıklamada, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını durdurmasına bağlı olarak 2023 için Rusya'ya yönelik tedarik konusunda karar verileceği belirtildi. Açıklamada, Bayer'in Rusya ve Belarus'ta yeni bir iş arayışında olmadığı da bildirildi.
Bayer, konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 2'sini Rusya'da gerçekleştiriyor. Rusya'da Bayer'in satışlarının büyük bölümü ilaçlar ve reçetesiz satılan sağlık ürünlerinden oluşuyor.
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