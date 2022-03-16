Belaruslu savaşçılar Rusya’ya karşı mücadele için Lviv’den yola çıktı

Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası Lviv’e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna cephesinde mücadeleye katılmak için Kiev treniyle şehirden ayrıldı.

AA
16 Mart 2022 Çarşamba, 13:29
Belaruslu savaşçılar Rusya’ya karşı mücadele için Lviv’den yola çıktı
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Kamuflajları ve silahlarıyla Lviv Tren İstasyonu’na gelen 20 Belaruslu savaşçı, Ukrayna cephesinde mücadekeye katılmak ve Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

Rusya’ya karşı savaşmak için yola çıktıklarını ifade eden takım lideri Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aksine Ukrayna’nın yanında olduklarını vurguladı.

Kiev’e giderek savaşmaktan kesinlikle korkmadıklarını belirten Kulazhanka, “Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna’nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus da bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımızla sonuna kadar savaşacağım” ifadelerini kullandı.



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