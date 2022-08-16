Belçika'da aşırı sağcılar harekete geçti: Neo-Nazi gruplarla müzik festivali düzenleyecek
Belçika'da Flaman aşırı sağ gruplar, bazı Avrupa ülkelerinden neo-Nazi örgütlerle bağlantılı müzik gruplarının katılımıyla festival düzenleyecek.
Belçika'da Flaman bölgesinin bağımsızlığını savunan radikal Flaman örgüt IJzerwake'nin organize ettiği ve 27-28 Ağustos'ta Ypres kentinde düzenlenecek Frontnacht Festivali'ne Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden katılım bekleniyor.
Bazı Avrupa ülkelerinden gelerek festivalde sahne alacak müzik gruplarının neo-Nazi örgütlerle bağlantılı olduğu, festivalin neo-Nazi ve diğer faşist grupları çekeceği gerekçesiyle iptal edilmesi çağrısı yapıldı.
Aşırı sağcı müzik akımları üzerine çalışan Alman müzikolog Thorsten Hindrichs, Belçika'nın De Standaart gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu festivalin yapılacak olmasını aklım almıyor. Buna izin vermek ihmal ve bir tür iş birliğidir. Katılan müzik gruplarının terör örgütü Hammerskins ile açık bağı vardır. Bu bile festivali yasaklamak için yeterli bir sebeptir. Hammerskins örgütünün bazı üyeleri cinayet ve cinayete teşebbüsten ceza almıştır" ifadesini kullandı.
Festivalin yapılmasına daha önce Ypres Belediye Meclisi onay vermişti. Belçika basınındaki haberlerde, Belediye Meclisinin şimdi Belçika terör ve aşırıcılıkla mücadele hakkındaki istihbarat birimi CUTA yetkilileriyle temas halinde olduğu bildirildi.
Ypres Belediye Meclisinin, CUTA ve polis yetkilileriyle yeniden görüşerek bir kez daha festivalin yapılması konusunda istişarede bulunacağı kaydedildi.
Belediyenin, festivalin güvenliğini sağlamak için yeterli polis memuruna sahip olmadığı ve şehrin itibarı hakkında endişeleri bulunduğu vurgulandı.
Festival organizatörleri ise iptal durumunda belediyenin iptal maliyetini ödemesi gerekeceğini açıkladı.
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