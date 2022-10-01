Bersluconi'den Rusya çıkışı: İlişkiler stabil yönde seyretmeli

İtalya'nın eski Başbakanı Berlusconi, yeni hükümetin Rusya'ya karşı duruşunun "stabil kalması gerektiğini" savundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:16
Bersluconi'den Rusya çıkışı: İlişkiler stabil yönde seyretmeli
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İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, İtalya'da başa geçmesi beklenen yeni hükümetin, Rusya konusundaki tutumunu "değiştirmemesi" gerektiğini söyledi.

Silvio Berlusconi, Rusya ile ilişkilerin "önceki hükümet dönemindekiyle tamamen aynı olması" gerektiğini savunarak, "Bu konuda hiçbir şüphe olamaz" dedi.

Berlusconi, koşullar "mümkün" olduğu taktirde herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesi kapsamında bunun için "ilk ısrar edenin kendisi olacağını" dile getirdi.

Berlusconi, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, "Diplomatik bir çözüm, Batı'nın mutlak birliğini gerektirir" ifadelerini kullandı.


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