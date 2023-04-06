Beyaz Saray, yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlanması hakkında konuşmaktan kaçınırken, ABD yargı sistemine ve yargı yetkililerine yöneltilen her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:11
Beyaz Saray, yargıya yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını bildirdi
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Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme karşısına çıkmasının ardından ABD'de yargı sistemine yapılan eleştiriler ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in hedef alınmasına ilişkin Jean-Pierre, bu konuya özel yorum yapmayacağını söyledi.

Jean-Pierre, diğer yandan, yargı sistemine veya herhangi bir yargı yetkilisine yapılan her türlü saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

Rusya tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanan ABD'li gazeteci Evan Gerşkoviç ile ilgili soruları da yanıtlayan Jean-Pierre, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'ın, Rus mevkidaşı Vassily Nebenzia ile konuyu görüştüğünü aktardı.

Jean-Pierre, Thomas-Greenfield'ın Nebenzia'ya ABD'nin Gerşkoviç'in derhal serbest bırakılması yönündeki çağrısını ilettiğini bildirdi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti ile ilgili Jean-Pierre, bu ziyaretlerin sıradan olduğunu ve Çin'in tepki göstermesi için bir neden olmadığı görüşlerini yineleyerek, son günlerde Çinli yetkililere direkt olarak bu mesajı ilettiklerini aktardı.

Jean-Pierre, Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerinin altını çizdi.


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