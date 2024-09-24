Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Diplomatik yolla çözülmesi herkesin yararına

Yayınlanma: 24.09.2024 - 09:15

Güncelleme: 24.09.2024 - 09:15

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, Washington'dan New York'a giderken ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Orta Doğu'da artan gerilimi yönetemediği yönünde eleştirilere de maruz kalan Beyaz Saray'ın Sözcüsü, bölgede çatışmaların yayılmaması için her türlü çabayı gösterdiklerini savundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları hakkında detaylı yorumlara girmeyen Jean-Pierre, "İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca yaşanan çatışmalar yeterince uzun sürdü, bu çatışmaya hızlıca ve diplomatik yolla çözüm bulmak herkesin yararınadır, durduğumuz yer burasıdır" dedi.

İsrail ile Hizbullah arasındaki "Mavi Hat"taki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunmasının şart olduğunu belirten ABD'li Sözcü, Biden'ın bu konudaki açıklamalarında bu vurguyu sürekli yaptığını hatırlattı.

Jean-Pierre, Gazze'de bir ateşkesin sağlanması halinde bunun İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimi de düşürmeye yardım edeceğini, bu sebeple de ateşkes için de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapacağı konuşmada, Orta Doğu'da artan gerilim ve Gazze konusunda nasıl mesajlar vereceği konusunda ise detaya girmekten kaçındı.