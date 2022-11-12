Biden ve Sisi kritik görüşme: Bölgesel konular ele alındı
ABD Başkanı Joe Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin'de sükunetin korunması ve Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi (Nahda) Barajı meselesinin çözüme kavuşturulması meselesini görüştü.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Şarm el-Şeyh'te düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı Zirvesi (COP27) çerçevesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
Görüşmede liderler, Filistin'de sükunetin korunması, Hedasi Barajı meselesinin çözüme kavuşturulması, Rusya-Ukrayna krizi ve olumsuz yansımalarının yanı sıra Libya, Suriye ve Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.
Joe Biden, (Gazze'deki) Filistin tarafı ve İsrail arasında sükunetin korunması da dahil Mısır'ın Filistin meselesiyle ilgili harcadığı çabaları takdir ettiğini ifade etti.
Biden, ülkesinin Mısır'ı bölgede güvendiği güçlü bir müttefik ve dost olarak gördüğünü belirtti.
Sisi de iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve çeşitli siyasi, güvenlik ve bölgesel meselelerde istişare ve koordinasyonun önemini vurguladı.
HEDASİ BARAJI KRİZİNE DEĞİNİLDİ
Ülkesinin, Filistin sorununda, Filistin halkının haklarını teminat altına alan adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması konusundaki sabit tutumunun altını çizen Sisi, Etiyopya'nın inşasını sürdürdüğü Hedasi Barajı krizine de değindi.
Sisi, Mısır'ın su güvenliğini garanti altına alacak, barajın doldurulması ve işletilmesini sağlayacak bağlayıcı yasal bir anlaşmaya varma yoluyla ülkesinin gelecek nesiller adına su güvenliğini koruyacağını vurguladı.
Hedasi Barajı meselesinin çözümüne vurgu yapan Sisi, ABD'nin bu krizin çözümünde etkin bir rol oynamasının önemli olduğunu belirtti.
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