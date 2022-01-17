Birleşik Arap Emirlikleri’nde drone saldırısı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen drone saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de, düzenlenen drone saldırısı sonucu Musaffah sanayi bölgesindeki petrol yüklü 3 tankerde patlama meydana geldi. Abu Dabi polisi ayrıca Abu Dabi Havalimanı’ndaki inşaat alanını da hedef alan saldırı sonucu yangın çıktığını duyurdu. Açıklamada, saldırı nedeniyle 2’si Hindistanlı biri Pakistanlı olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandı belirtildi.
Polis, her iki noktada meydana gelen drone saldırısıyla ilgili soruşturma başlatırken, Yemen’deki İran destekli Husiler saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
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