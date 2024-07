Birleşmiş Milletler duyurdu: 582 milyon kişi ölümcül açlıkla yüzleşecek!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:23

Güncelleme: 25.07.2024 - 14:23

Birleşmiş Milletler, Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, 2030 yılına kadar dünyada açlığı ortadan kaldırmak gittikçe "ulaşılamaz bir hedefe" dönüştü.

Rapor ayrıca, gıdaya ulaşımın, dünyada açlığı bitirme hedefinin Birleşmiş Milletler’e önerildiği 2019 yılından bu yana çok daha kötü bir hale geldiğini ortaya koydu.

Öte yandan, son 4 yıldır dünya açlık oranlarında iyi yönde bir değişiklik olmadığını belirten raporda, açlığın gittikçe artmasının en önemli sebebinin, 'gün geçtikte şiddetlenen bölgesel savaşlar' olduğu vurgulandı.

HER 11 KİŞİDEN 1’İ AÇ

Çarşamba günü yayınlanan yıllık rapora göre, savaşlar, iklim değişikliği ve ekonomik krizlerin etkisiyle 2023 yılında yaklaşık 733 milyon insan açlığa terk edildi.

Rapora göre, eğer dünyada radikal bir değişim olmazsa, gelecek on yıl içerisinde yaklaşık 582 milyon insan daha ölümcül açlıkla yüzleşecek. Mevcut durumda ise dünya genelinde her 11 kişiden biri, Afrika'da ise her beş kişiden biri ölümcül açlıkla karşı karşıya.

Rapor, dünyadaki açlığın en önemli sebebi olarak yüzde 36’lık bir oranla yaşanan bölgesel mücadeleleri gösteriyor; ikinci sebep ise yüzde 27’lik bir oranla yüksek gelir eşitsizliği.

SAVAŞ BÖLGELERİNDEKİ DURUM

Ukrayna – Rusya arasındaki savaş, “Avrupa’nın tahıl ambarı” olarak anılan Ukrayna tarım endüstrisini büyük oranda etkiledi.

Worldvision insani yardım kuruluşu, Sudan’da 8.6 milyon insanın, Somali’de ise 1 milyon insanın açlığın pençesinde olduğunu aktardı.

Açlığın en önemli sebeplerinden biri olarak, ‘Ukrayna’dan gelen tarım ürünlerinin bölgeye ulaşmasının, büyük oranda sekteye uğraması’ gösterildi.

Diğer yandan, Gazze halkı ölümcül açlıkla mücadele vermekte. Birleşmiş Milletler, Gazze’de 495 bin Filistinli’nin yıkıcı açlıkla yüzleştiğini açıkladı. Bu rakamın gelecek aylarda 1.1 milyona yükselmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'in Haziran ayında yayımladığı rapora göre, Gazze nüfusunun yaklaşık beşte biri, üç günden uzun süreler boyunca aç ve susuz kalıyor.

KÜRESEL YARDIM YETERSİZ

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bünyesinde yapılan araştırmanın hazırlanmasına yardımcı olan bölüm yöneticisi David Laborde, bazı bölgelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen durumun küresel düzeyde kötüleştiğini söyledi.

Laborde, “Daha iyi koordine olmak için işleyişimizi değiştirmemiz, uzman gönüllülerimizin sayısını artırmamız ve neyi, nerede yapacağımız konusunda doğru kararlar vermeliyiz” dedi.

Laborde, ‘gıda güvenliğini desteklemek için yapılan uluslararası yardımın, yılda 76 milyar dolar olduğunu’ söyledi. Bu rakam, tüm Dünya ekonomisinin yıllık karının yüzde 0,07’sine tekabül ediyor.

Bölgesel eğilimler farklılık gösterse de, artan nüfusun, savaşların ve iklim değişikliklerinin ağır bastığı Afrika'da açlık artmaya devam etti. Asya’da açlık oranlarında büyük bir değişiklik görülmedi. Diğer yandan Latin Amerika, açlık oranlarının azaldığı tek bölge oldu.