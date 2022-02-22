Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'olağanüstü' toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla bu sabah "Ukrayna" gündemi ile toplanacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün saat 05.00'te Ukrayna gündemi ile toplanıyor.
BMGK daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebiyle ve Arnavutluk, İrlanda, Norveç ve Meksika'nın da 15 üyeli kurul toplantısına destek açıklamasıyla, BMGK dönem başkanı Rusya acil toplantı düzenliyor.
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