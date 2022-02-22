Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'olağanüstü' toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla bu sabah "Ukrayna" gündemi ile toplanacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2022 Salı, 02:46
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'olağanüstü' toplanıyor
Abone Ol google-news

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün saat 05.00'te Ukrayna gündemi ile toplanıyor. 

BMGK daimi üyeleri ABDİngiltere ve Fransa'nın talebiyle ve Arnavutluk, İrlanda, Norveç ve Meksika'nın da 15 üyeli kurul toplantısına destek açıklamasıyla, BMGK dönem başkanı Rusya acil toplantı düzenliyor.



Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler