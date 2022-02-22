Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'olağanüstü' toplanıyor

22 Şubat 2022 Salı, 02:46

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün saat 05.00'te Ukrayna gündemi ile toplanıyor.

BMGK daimi üyeleri ABD, İngiltere ve Fransa'nın talebiyle ve Arnavutluk, İrlanda, Norveç ve Meksika'nın da 15 üyeli kurul toplantısına destek açıklamasıyla, BMGK dönem başkanı Rusya acil toplantı düzenliyor.



