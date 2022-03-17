Birleşmiş Milletler Konseyi, Rusya'nın Ukrayna ile ilgili kararını bugün oylayacak

17 Mart 2022 Perşembe, 10:02

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'da yardıma erişim ve sivil koruma için hazırladığı bir çağrıyı bugün oylayacak. Ancak diplomatlar, Rus birliklerinin çatışmasını veya geri çekilmesini sona erdirmediği için tedbirin başarısız olacağını söylüyor.

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Barbara Woodward, salı günü Twitter'da yayınlanan bir videoda bunları "göze batan ihmaller" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın "oyun oynadığını" söyledi. İngiltere'nin Rusya'nın taslak metnine oy vermeyeceğini belirtti.

Woodward, "Kararları, tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırıyor, ancak Rusya'nın savaş suçları işlediği gerçeğini göz ardı ediyor. Bu yayılmakta olan insani krizi tetikleyen, onların işgali ve eylemleridir” dedi.

ABD'nin BM Misyonu Sözcüsü Olivia Dalton, "Rusya'nın sebepsiz saldırganlıklarından dolayı hesap verebilirlik, sorumluluk ve suçluluktan kaçınma çabalarına itibar etmeyeceğiz" dedi.

GENEL KURUL'DA OYLAMA PLANI

Rusya, metni, Fransa ve Meksika'nın, Moskova tarafından veto edileceğini söylemeleri sebebiyle, Ukrayna'nın insani durumuna ilişkin bir konsey kararı için kendi çabalarını geri çekmesinin ardından öne sürdü. Bunun yerine, hiçbir ülkenin veto hakkına sahip olmadığı 193 üyeli Genel Kurul'da oylamaya sunmayı planlıyorlar.

Rusya'nın BM elçisi Vassily Nebenzia salı günü yaptığı açıklamada, "En başından beri, bunun Rusya'yı suçlamak ve utandırmak gibi bir amaca dönüşmemesi koşuluyla, Ukrayna'daki duruma ilişkin insani bir çözümü kabul etmeye hazır olacağımızı söyledik" dedi.

Rusya'nın hazırladığı Güvenlik Konseyi kararı, insani personel de dahil olmak üzere siviller, kadınlar ve çocuklar gibi hassas durumdaki kişilerin tam olarak korunmasını talep ediyor. Ayrıca, güvenli ve engelsiz yardım erişimi ve insanların Ukrayna'dan güvenli geçişi için çağrıda bulunuyor.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Moskova'yı ayrım gözetmeksizin sivillere saldırmakla suçladı. 24 Şubat'ta başlayan Rusya işgali sırasında binlerce insan öldürüldü ve birkaç milyon kişi ülkesini terk etme durumunda kaldı.

Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonlarını "özel operasyon" olarak nitelendirdi. Sivillere saldırmayı reddediyor ve hava saldırılarının, kara ve deniz saldırılarının Ukrayna'nın askeri altyapısını yok etmeyi amaçladığını söylüyor.