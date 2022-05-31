BM açıkladı: Mali'de 600'den fazla sivil öldürüldü
Mali'de Ocak başından Mart sonuna kadar 600'den fazla sivilin terörist gruplar ve güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Mali İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) yılın ilk 3 ayına ilişkin hazırladığı raporunda, bölgede güvenlik durumunun giderek kötüleştiği, insan hakkı ihlallerinin geçen seneye göre 10 kat arttığı kaydedildi.
Raporda, Mali ordusunun terörle mücadelede yabancı askeri unsurlar tarafından desteklendiği ve zaman zaman da çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlandığı belirtildi.
Mali ordusunun bu 3 aylık dönemde 320 insan hakkı ihlali yaptığı vurgulanan raporda, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 31 olduğu anımsatıldı.
WAGNER DETAYI
Raporda, bu ihlallere örnek olarak, Moura köyünde ordu ve Wagner paralı askerlerinin 300 sivili öldürmesi gösterildi.
MINUSMA'ya köye giriş izni verilmediği hatırlatılan raporda, güvenlik güçlerine keyfi infaz, tecavüz, yağma gibi suçlamalar da yöneltildi.
BÖLGEDEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ
Raporda, El Kaide ve IŞİD bağlantılı grupların Mali'de 3 ayda 384 sivili öldürdüğü buna karşın yabancı gruplar tarafından desteklenen güvenlik güçlerinin de 249 sivili infaz ettiği vurgulandı.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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