BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

22 Şubat 2022 Salı, 22:46

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, günlük basın toplantısında, yarınki BM Genel Kurul oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile İngiltere'nin Güney Asya ve İngiliz Milletler Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed'in de katılacağını belirtti.

Kubiak, Genel Kurul Başkanı Abdullah Shadid'in yöneteceği toplantının gün boyu süreceğini ve sonunda herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini kaydetti.