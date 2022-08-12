BM, Ukrayna'daki nükleer santrale saldırıların ardından askerden arındırılmış bölge çağrısında bulundu

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:20

Ukrayna'nın Energoatom Ajansı, Zaporijya santralinin dün beş kez vurulduğunu, vurulan yerlerden birinin de radyoaktif materyallerin tutulduğu alanın yakınlarında bir yer olduğunu açıkladı.

Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan ve Rus yetkililere dayandırılan haberde ise Ukrayna'nın santrali iki kez top atışına tuttuğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi dün durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Genel Sekreter Antonio Guterres iki tarafa da santral yakınlarında ateşi durdurmaları çağrısında bulundu.

Guterres "Santral, askeri operasyonların bir parçası olarak kullanılmamalı. Tam aksine, bölgenin güvenliğini sağlamak için teknik olarak askerlerden arındırılacak bölgenin sınırları belirlenmeli" dedi.

Rusya, Zaporijya santralini, 24 Şubat'ta başlattığı işgalin ardından Mart ayında ele geçirmişti. Hâlâ Rus güçlerinin kontrolünde bulunan santralin işletimi ise Ukraynalı teknisyenler tarafından gerçekleştiriliyor.

Güvenlik Konseyi'nin dünkü toplantısında ABD de bölgenin askerden arındırılması talebine destek verdi ve Uluslararası Atom Ajansı'na (IAEA) bölgeyi ziyaret etme çağrısında bulundu.

RUSLAR SANTRALDEN TAMAMEN ÇEKİLMELİ

Kiev ve Moskova santraldeki saldırılar için birbirlerini suçlamıştı.

Ukrayna ayrıca Rusya'yı ele geçirdiği nükleer santralin yakınlarından kentlerini bombalamakla suçlamıştı. Ukrayna'nın iddialarına göre Rusya özellikle nükleer santrale yakın alanlardan atış gerçekleştirerek Ukrayna'yı yüksek risk nedeniyle ateşe karşılık veremeyecek durumda bırakmayı hedeflemişti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia dünyanın "Çernobil ile kıyaslanabilecek bir nükleer felaketin eşiğine" sürüklenmekte olduğunu ifade etti ve IAEA yetkililerinin santrali bu ay gibi kısa bir süre içinde ziyaret edebileceğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın santrali Ukrayna'ya geri vermesini talep etti.

Zelenski "Yalnızca Rusların tamamen geri çekilmesi ve santraldeki durumun yeniden tamamıyla Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi tüm Avrupa için nükleer anlamda güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edebilir" dedi.