BM'den ateşkes açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Gazze ve İsrail arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
BM Genel Sekreter sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreterin, Gazze’deki hava saldırıları ve İsrail’e atılan roketler nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu can kaybı ve yaralanmalardan derin üzüntü duyduğu kaydedildi.
Açıklamada, şiddet mağdurlarına ve yakınlarına en derin taziyelerin iletildiği belirtilerek, bölgedeki düşmanlıkların insani bir acil duruma neden olduğuna dikkat çekildi.
Gazze'ye geçişlerin kapatıldığı ve elektrik kesintilerinin temel tesisleri etkilediğine işaret edilen açıklamada, yüzlerce bina ve evin yıkıldığı veya hasar gördüğü, binlerce Filistinlinin evsiz kaldığı vurgulandı.
Açıklamada, ateşkesteki çabalarından dolayı Mısır takdir edilirken, Guterres'in tüm tarafları ateşkese uymaya çağırarak, “Yalnızca müzakere edilmiş, sürdürülebilir bir siyasi çözüm, bu yıkıcı şiddet döngülerini kesin olarak sona erdirecek ve hem Filistinliler hem de İsrailliler için barışçıl bir geleceğe yol açacaktır” değerlendirmesinde bulunduğuna yer verildi.
İsrail ile Gazze'deki İslami Cihad Hareketi arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.
Video Haberler
- Yasağa rağmen denize girip, cankurtaranları darbettiler
- 16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü
- Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darbedildi
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Latif Şimşek kimdir?
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı