BM'den Rusya'ya 'esir' tepkisi: Adil yargılanmaları temin edilmelidir

23 Ağustos 2022 Salı, 15:32

BM'nin Cenevre Ofisindeki haftalık basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Donetsk'teki Ukraynalı savaş esirlerinin, ilerleyen günlerde "uluslararası mahkemede" yargılanabileceğine dair bölgeden gelen raporları değerlendirdi.

Shamdasani, sosyal medyada yayılan bazı fotoğraf ve videolarda, Mariupol'deki bir orkestra salonuna demir kafesler kurulduğunun görüldüğünü aktararak bölgedeki gelişmeleri endişe verici bulduğunu kaydetti.

Shamdasani, uluslararası hukuk kapsamında savaş esirlerinin "muharip dokunulmazlığı"nın bulunduğunu ve silahlı çatışma sırasında savaş hukuku kapsamında yaptıklarından ötürü yargılanamayacağını belirterek, "Esirlere başka türlü suçlar yöneltilmişse adil yargılanmaları temin edilmelidir" dedi.

Shamdasani ayrıca, Rus yetkililer ve Ukrayna'daki Rus yanlısı silahlı grupların esirlere yönelik "savaş suçlusu", "Nazi" ve "terörist" gibi tanımlamalar yaptığına dikkati çekerek bu tür nitelendirmelerin masumiyet karinesine zarar verdiğini vurguladı.