BM'den 'Zaporijya' çağrısı: Acilen silahsızlandırılmalı
BM, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nin bir an önce silahlardan arındırılması gerektiğini belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.
Michelle Bachelet, dün savaşın başlamasının üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 6,8 milyon sivilin ülkeyi terk ettiği, Rusya'nın saldırılarında 5 bin 587 sivilin öldüğü ve 7 bin 890 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Bachelet, ülkenin güneydoğusunda Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çatışmaların sürmesinin sivillerin hayatı ve çevreyi tehdit ettiğini vurgulayarak, "Rusya Devlet Başkanı'na Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum. Zaporijya bölgesi derhal silahlardan arındırılmalı" dedi.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olma özelliğini taşıyan Zaporijya, Ukrayna'da elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılıyor.
Rusya, 4 Mart'ta düzenlediği kara harekatında santrali ele geçirmişti.
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