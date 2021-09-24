Brezilya’da eşitsizliği protesto için borsa binasını işgal ettiler
Evsiz İşçiler Hareketi, Brezilya’da Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası’nı işgal etti.
Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminde enflasyonun vurduğu Brezilya'da artan ekonomik eşitsizliği protesto etmek için gösterciler, Sao Paulo Menkul Kıymetler Borsası'nı işgal etti.
Eylemciler üzerinde 'Açlık' yazan Brezilya bayrağı taşıdı. Protestoyu organize eden Evsiz İşçiler Hareketi Twitter'dan, "Spekülasyonun ve toplumsal eşitsizliğin en büyük sembolü olan Sao Paulo borsasını işgal ediyoruz. Şirketler kar ederken, insanlar açlıktan ölüyor. İş giderek daha güvencesiz hale geliyor” açıklamasında bulundu.
Protestocuların taşıdığı pankartlarda, "Her şey Bolsonaro'nun suçu" yazdığı görüldü. Göstericiler ayrıca, açlığı protesto etmek için hayvan kemiği taşıdı.
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