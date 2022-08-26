Bu kasabadaki 200 kişiden 180'i aynı binada yaşıyor

26 Ağustos 2022 Cuma, 15:51

ABD'nin, Rusya'ya en yakın ve nüfus yoğunluğu en az olan eyaleti Alaska'nın Whittier kenti, "Begich Kulesi" adlı 14 katlı enteresan bir binaya ev sahipliği yapıyor.

Sadece 200 nüfusa sahip olan bu küçük kentin toplam nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan 180 kişi, Begich Kulesi adlı bu yapıda hayatlarını sürdürüyor:

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Kentte yer alan okul, öğrencileri kış aylarında saniyede yaklaşık 100 km'ye çıkabilen rüzgarlardan korumak için, binaya bir yeraltı tüneli ile bağlanıyor. Kentte okulun yanı sıra bir postane, mağaza, polis karakolu ve sağlık kliniği bulunuyor.

2015 yılında bir CNN haberine konu olduktan sonra popülaritesi artan kentte, uzaklardan gelen ziyaretçileri ağırlamak için bir de misafirhane yer alıyor. Geceleri tüneller kapandığı için erişimin kısıtlandığı bu kasaba, dünya çapında her geçen gün daha fazla ilgi toplamaya devam ediyor.