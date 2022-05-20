Burkina Faso'da terör saldırısı: 11 asker öldürüldü

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:13

2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda saldırılar gerçekleştiren El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso güçlerine saldırdı.

Ordudan yapılan açıklamada, Kompienga ilçesindeki Madjoari askeri karargahı top ve silah atışlarıyla doğrudan hedef alındı.

Terör saldırısında 11 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.

Saldırının ardından düzenlenen hava operasyonunda kaçmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi.